Bad Rodacher Nachwuchs überrascht bei "Oberfränkischer"

Der TSV Bad Rodach und die TS Lichtenfels waren die einzigen Vereine des Leichtathletik-Bezirk Oberfranken West, die in Forchheim bei der oberfränkischen Mannschaftsmeisterschaft erfolgreich am Start waren.

Die "Korbstädter" holten in der WU16 und in der WU14 den Titel, die Badstädter ließen sich den Titel der WU12/MU12 nicht nehmen und in der WU16 kamen sie auf Platz zwei. Das Erstaunliche dabei ist die Tatsache, dass beide Vereine die Leichtathletik-Gemeinschaften aus Bamberg, Forchheim und Fichtelgebirge klar hinter sich ließen. Trotz der späten Jahreszeit erzielten die Bad Rodacher und die Lichtenfelser in mehreren Disziplinen persönliche Bestmarken.

Sprinterin Amelie Frick stark

In der WU12 ließ sich der TSV Bad Rodach den Sieg nicht nehmen und verwies die LG Fichtelgebirge auf Platz zwei. Celina Kraußer, Smilla Bauer, Nora Zehner, Lotta Lorenz und Amelie Frick überzeugten auf ganzer Linie. Die erst neunjährige Amelie Frick sprintete über 50 Meter erstaunliche 7,92 Sekunden. Stark präsentierte sich auch Smilla Bauer als Zweite über 800 Meter in 2:48 Minuten und im Sprint mit 7,92 Sekunden. Prima waren die 33,50 Meter beim Ballweitwurf von Nora Zehner.

Überraschend war der Sieg des TSV Bad Rodach in der MU12, obwohl der TSV nur vier Starter dabei hatten. Dies waren Jonathan Marsollier, Till Lorenz, Felix Zehner und Finn Löffler, die sich riesig über ihren Sieg freuten. Eifrigste Punktesammler waren Felix Zehner und Finn Löffler. Zehner warf den Ball auf starke 37,5 Meter.

Zehner und Löffler überzeugen

Den Gesamtsieg landete die TS Lichtenfels in der WU16 und ließ der ersatzgeschwächten Bad Rodacher in der Besetzung Frieda Kupfer, Emma Freiberger, Sophie Hauser, Emilie Vetterkeine Chance. Für die TS Lichtenfels waren bei diesen Wettkämpfen folgende Athleten und Athletinnen am Start: Johanna Krauß, Annika Kaufmann, Alma Janson, Leonie Münch, Dana Feil, Laney Schmid, Katharina Hofmann, Marie Häfner, Jule Graß und Elena Eichner. Die meisten Punkte sammelten hier Laney Schmid mit dem Speer (34,72 Meter), Emma Freiberger 4,89 Meter bei Weitsprung und Katharina Hofmann sprintete die 100 Meter in 13,64 Sekunden. uz