Bad Rodach las und seine Gäste hörten zu

Am vergangenen Sonntag wurde in Bad Rodach und Umgebung wieder gelesen. Schon zum sechsten Mal veranstaltete das Netzwerk "Bad Rodach begeistert" seine Garten- und Hinterhofgeschichten. Bei sonnigen Temperaturen und erfrischenden Getränken luden insgesamt vier Gärten aus Bad Rodach und Heldritt zu abwechslungsreicher Literatur ein.

Der Blick in die Gärten mit einer kleinen Entdeckungstour war hierbei natürlich inbegriffen. Als besonderen Gast durfte der Kurgarten am Brunnentempel der "ThermeNatur" den Buchautor Kay Wünsche willkommen heißen. Mit spannenden Geschichten und Erzählungen fesselten die vier Leser ihre Zuhörer in gemütlicher Atmosphäre. red