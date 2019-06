"Die Schleicher's-Ida führt durch ihr Rodach" heißt es bei der Kostümführung am Mittwoch, 12. Juni. Der Spaziergang rund um Schlossplatz, St.-Johanniskirche, Wohnhaus und Marktplatz wird gut gewürzt mit Anekdoten und Idas besonderen Gewohnheiten. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Jagdschloss "Haus des Gastes". Anmeldung bei der Gäste-Information ist bis Montag, 11. Juni, unter Telefon 09564/1550 und 09564/19433 oder per E-Mail an gaesteinfo@bad-rodach.de möglich. red