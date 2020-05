Bad Kissingen unter Palmen

Neben den Tonfiguren von Hilde Würtheim, die seit Ende April in den Park- und Gartenanlagen in Bad Kissingen sitzen, können Spaziergänger sich jetzt bald wieder über zahlreiche große und kleinere Palmen in Bad Kissingen freuen. In diesen Tagen bringen die Fachkräfte der Kurgärtnerei der Staatsbad Bad Kissingen die Palmen aus dem Palmenhaus in die Gartenanlagen. Zudem werden die Beete mit einer extra bienenfreundlichen Sommerbepflanzung versehen. red/Foto: Nina Albert