Am Wochenende, 15. und 16. Juni, findet in Bad Kissingen ein Sommermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. An beiden Tagen werden wieder Markthändler die Gassen in der Innenstadt säumen. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Motto dieses Sommermarktes lautet "Bad Kissingen bewegt sich". So wird sich am Sonntag die Firma Fahrrad Floth auf dem Marktplatz mit einer 130 Quadratmeter großen Ausstellung präsentieren. Die Ken-Yu-Kai Karateschule Haberzettl zeigt am Sonntag um 15 Uhr ihre Kampfsport-Künste auf dem Marktplatz. Und Bad Kissingens Gastronomie ist für diesen Tag natürlich auch bestens gerüstet und hofft jetzt nur noch auf gutes Wetter. Foto: Klaus Bollwein