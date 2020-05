"Bad" im Wald entspannt

Margit Schreppel lädt ab Juni an mehreren Terminen zu einem wohltuenden "Bad" im Wald ein, das weit mehr ist als ein Spaziergang durch die Wälder im Gottesgarten am Obermain. Schreppel ist eine ausgewiesene Expertin und Trainerin für Shinrin Yoku (auf Deutsch Waldbaden), die aus Japan stammende Form der Naturtherapie, daneben auch Therapeutin und Märchenerzählerin. Ihr Waldbad hat eine therapeutische Wirkung auf Körper, Geist und Seele.

Untersuchungsergebnisse bestätigen die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes, vor allem der von den Bäumen in die Luft abgegebenen Naturstoffe. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde in Japan das heilsame Shinrin Yoku entwickelt und ist inzwischen auch in Europa angekommen. Auch bei uns bestätigen Studien wie zum Beispiel an der Ludwig-Maximilians-Universität München, dass Aufenthalt und Bewegung in der Natur und speziellen Naturräumen wie dem Wald über ein hohes präventives, rehabilitatives und sogar therapeutisches Potenzial verfügen. Das "Baden" im Wald und der Natur wirkt ausgleichend und entspannend auf den Organismus und das emotionale Gleichgewicht. Beim jeweils rund dreistündigen Waldbaden in Begleitung von Margit Schreppel kann man sich jetzt selbst davon überzeugen und die wohltuende Wirkung genießen.

Folgende Termine werden angeboten: 10. Juni, 15. und 29. Juli, 19. und 26. August, 9. September sowie 7. Oktober, jeweils nachmittags von 14 bis etwa 17 Uhr. Anmeldungen (Kosten: 18 Euro) direkt bei der Kursleiterin Margit Schreppel unter Telefon 0176/41602346 oder E-Mail

margit.schreppel@gmx.de, weitere Infos: www.naturheilpraxis-schreppel.de. red