Backröhreninhalt geht in Flammen auf

Der verbrannte Inhalt einer Backröhre sorgte am Mittwoch um 14 Uhr für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenauer Straße. Eine Hausbewohnerin hatte die eingeschaltete Backröhre und deren Inhalt vergessen und war zum Einkaufen gegangen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Ofeninhalt begann zu brennen und der Rauch verteilte sich in der Wohnung. Ein dort angebrachter Rauchmelder löste aus. Die Nachbarschaft verständigte daraufhin die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war der Rauchmelder noch aktiv. Zudem drang der Rauch aus einem gekippten Fenster der Wohnung. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen in der Wohnung befanden, wurde die Wohnungseingangstür aufgebrochen. Ein Fettbrand, der im Ofen entstanden war, wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Sachschaden entstand auch nicht. Die Wohnungsinhaberin muss aber mit einer Anzeige rechnen, weil sie gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden verstoßen hat. pol