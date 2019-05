Backofenfest mit Musik

Der Musik- und Heimatverein Katzenbach veranstaltet am Wochenende sein Backofenfest. Am Samstag, 4. Mai, unterhält ab 20 Uhr die Band "Schütt die Brüh no!". Der Festbetrieb am Sonntag, 5. Mai, beginnt mit dem Frühschoppen, ab 11 Uhr spielen die "Altstars" des Musik- und Heimatvereins. Ab 13.30 Uhr spielen verschiedene Jugendblasorchester und Bläserklassen. Ab 18 Uhr unterhält der Musikverein Waldfenster. Am Montag, 6. Mai, spielen ab 18 Uhr die Singenrainer Musikanten. Der "Katzemicher Plootz" wird am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr am Gemeindebackofen neben dem Festzelt angeboten. sek