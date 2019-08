Backofenfest in Weilersbach

Am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, lädt der Trachtenverein Weilersbach zu seinem Weilersbacher Backofenfest ein. Die Besucher erwartet Unterhaltungsmusik am Samstag ab 19 Uhr mit "Manni und seinen Rebellen" und am Sonntag ab 15 Uhr mit den "Weilersbacher Musikanten". An beiden Tagen werden die Haxen aus dem Backofen mit selbst gebackenem Brot angeboten. Den frisch gebackenen Zwiebelkuchen gibt es nur am Sonntag. Außerdem werden die Gäste mit Kaffee, Kuchen und Torten sowie Küchla und Urrädla verwöhnt. Am Sonntag ist ganztägiger Festbetrieb mit einer großen Hüpfburg für die Kleinen sowie Lützelbergers Spezialitäten. red