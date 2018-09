Backofenfest in Stackendorf

Am Sonntag, 9. September, wird in Stackendorf das Backofenfest am Gemeinschaftshaus im beheizten Festzelt gefeiert. Das Fest wird ab 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen eingeleitet. Etwa ab 11.30 Uhr kommen Schäufala aus dem "Hulzufn". Am Nachmittag gibt es selbst gebackene Kuchen, Krapfen und Kaffee. Ab 16.30 Uhr gibt es dann original Stackendorfer Flammkuchen, Pizza und allerlei kalte Köstlichkeiten zum Brotzeit machen. Außerdem gibt es dann noch frisch gebackenes Holzofenbrot. Fränkisch frisches Bier, Federweißer und erlesene Weine runden das Angebot ab. Die Dorfgemeinschaft lädt ein. red