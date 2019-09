Warm anziehen, das braucht man beim Backofenfest in Schondra nicht. Hier geht es jedes Jahr heiß her: Zum einen, weil mit dem Anschüren des Backofens kräftig eingeheizt wird und zum anderen, weil Musik und vor allem der damit verbundene Tanz richtig warm machen - nicht nur ums Herz. Hier treffen sich Einheimische, Freunde aus den Nachbardörfern und natürlich neugierige Städter. Ob die Einheimischen im Vorteil sind, ist schwer zu beurteilen, denn sie wissen ja bereits aus der Vergangenheit, was Gutes auf sie zukommt. Die anderen, die das Fest nicht kennen, die dürfen sich freuen, auf die Unterhaltung, auf das leckere Essen und Trinken, auf die Geselligkeit und den Charme der Leute aus Schondra, die das alles bewerkstelligen. Das 35. Backofenfest Schondra richten die Floriansjünger und -jüngerinnen der Freiwilligen Feuerwehr Schondra aus. Sie feiern damit auch ihren 145. Vereinsgeburtstag und 25 Jahre Jugendfeuerwehr Schondra. Bis alle Gäste - ob von Nah oder Fern in Schondra ankommen, steht alles zum Feiern bereit: Das Festzelt samt Bühne und Inneneinrichtung steht, Plakate an den Ortseingängen informieren über das Fest und das Brennholz für den Backofen liegt selbstverständlich auch schon bereit.

Am Samstag, 7. September, 19 Uhr, beginnt das Fest im Bierzelt. Ab 21 Uhr spätestens sind Hitzewallungen angesagt, denn dann spielt "Barbed Wire" auf. Für alle, die die Band nicht kennen: Es wird hot - Headbanging steht ebenso auf dem Programm wie Mitsingen. Egal wie gefeiert wird, wichtig ist, am Sonntag wieder fit zu sein. Um 9.15 Uhr beginnt die Aufstellung zur Kirchenparade, um 9.30 Uhr der Festgottesdienst am Rathaus - der Pfarrer will natürlich möglichst vielen Menschen seinen Segen geben.

Ab 10 Uhr heißt es dann "Prost" beim Frühschoppen mit den Singenrainer Musikanten, Weizenbier, Bier im Maß oder einem antialkoholischem Getränk. Hungrige dürfen sich ab 11.30 Uhr beim Mittagstisch auf Wildschweinbraten, Blaukraut und Klöße freuen. Bratwürste, Steaks, Zwiebel-, Matte- und Pizzaplootz gibt es ebenso wie selbst gebackenes Brot aus dem Steinofen der Schondraer Brotbäcker.

Kaffee und Kuchen stehen ebenfalls bereit. Ab 14 Uhr spielt die Trachtenkapelle Schondra, die ab 17.30 Uhr von der Musikkapelle Schönderling abgelöst wird.

Auf die kleinen Gäste wartet eine professionelle Betreuung: Die Erzieherinnen vom Kindergarten St. Anna bieten Spiel, Spaß und Spannung für die Kleinsten an.

Ab 14 Uhr bieten die Feuerwehrler eine Fahrzeugschau verschiedener Blaulichtorganisatoren - darunter natürlich auch Einsatzwagen der Freiwilligen Feuerwehr Schondra.

Am Montag, 9. September, ab 14 Uhr, sind Vertreter der älteren Generation zum Senioren-Heimatnachmittag mit den "Rhöner Rucksackmusikanten" eingeladen. Ab 17 Uhr lockt die traditionelle Schlachtschüssel: Ein deftiges Gericht erwartet die Liebhaber der Schondraer Schlachtschüssel, bei dem verschiedene Teile des Schweins serviert werden, darunter Bauch-, Kopf- und Stichfleisch, Bug, Kamm, Zunge, Ohr, Rüssel, Herz und andere Innereien. Zum Festausklang ab 18 Uhr spielen die "Original Weißenbacher Schlosshofmusikanten". Am Samstag und Montag ist die Bar geöffnet - gemixt werden hier auch leckere Cocktails. Beim Fest wird streng auf den Jugendschutz geachtet . Vorndran