Backofenfest in Rüssenbach

Der katholische Burschen- und Männerverein Rüssenbach lädt die Bevölkerung zum fränkischen Backofenfest nach Rüssenbach ein. Es gibt zahlreiche Schmankerl vom Grill, Hax'n aus dem Backofen, Käsevariationen sowie am Sonntag frische Küchla und selbst gebackene Kuchen der Dorfgemeinschaft. Der Präses des Vereins, Stadtpfarrer Zlatko Kidjemet, eröffnet das Fest am Samstag, 24. August, um 17 Uhr mit dem Bieranstich. Im Anschluss sorgen die "Ellertal-Rebellen" für Stimmung. Am Sonntag findet nach dem 8.30-Uhr-Gottesdienst ein musikalischer Frühschoppen, umrahmt von den Rüssenbacher Wallfahrtsmusikanten, statt. Am frühen Nachmittag gibt es eine Aufführung der "Stegflickerla", ehe die Blaskapelle Niedermirsberg ab 16 Uhr mit Blasmusik das Publikum bis weit in den Abend hinein unterhält. red