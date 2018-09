Backofenfest in Bug

Der Bürgerverein Bug feiert wieder sein Backofenfest. Wie in den letzten Jahren soll es ein fröhliches Straßenfest rund um den Backofen - der natürlich voll in Betrieb ist - sein. Am Sonntag, 9. September, spielt ab 14 Uhr die Blaskapelle Pettstadt auf. Gerupfter, Gegrilltes und vor allem die Zwiebelkuchen aus dem Backofen sollen die Besucher zum Verweilen einladen. Für die Kleinsten spielt das Bamberger Kasperl der Puppenbühne Herrnleben auf. Die Vorstellungen finden um 15, 15.45 und 16.30 Uhr in der Buger Schule statt. Die Kosten für den Eintritt übernimmt der Bürgerverein. Das Fest ist von 14 bis 18 Uhr geplant. red