Die Jugendkapelle Breitenbach/Mitgenfeld veranstaltet am Donnerstag, 3. Oktober, das alljährliche Backofenfest. Beginn ist um 11 Uhr am Backhäuschen in Breitenbach. Gereicht werden dann frischer Zwiebelsplootz und Pizza und am Nachmittag steht Matteplootz auf der Speisekarte. Für musikalische Unterhaltung sorgt bei dieser Veranstaltung die Musikkapelle Schönderling. sek