Backofen dreimal entfacht

Im Saal der Kirchengemeinde trafen sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Herlas zur Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Albrecht Aldinger konnte 36 Mitglieder und Pfarrer Jürgen Rix begrüßen.

Aldinger erinnerte an zwölf gut besuchte Ausschusssitzungen und die Teilnahme an der Kreisversammlung. Die Oster-brunnenfahrt in die Fränkische Schweiz sei ebenso ein Höhepunkt gewesen wie das Weinfest im September.

Zweimal habe man Brot im alten Backofen gebacken. Den Erntedankgottesdienst im Zelt hätten der Männergesangverein Forstlahm-Kauerndorf und der Weiherer Musikverein musikalisch umrahmt.

Die Familie Spindler wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt, die die Familie Leichauer für 25-jährige Treue.

Franz-Josef Kraus verlas den Kassenbericht.

Thomas Knoll und Frieder Eichenberg bescheinigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Buchführung.

Zwei nostalgische Videos des ehemaligen langjährigen Vorsitzenden Walter Niemann über die Kerwa 1976 und ein Fußballspiel aus dem Jahr 1978 rundeten die harmonische Versammlung ab. red