Backkünste bringen Geld

Unter dem Motto "Snacken für den guten Zweck" stellten die Uponor-Auszubildenden eine vorösterliche Spendenaktion auf die Beine. Mit Teamgeist bewiesen sie, dass sie neben ihren fachlichen Qualifikationen auch über ausgeprägte Backkünste verfügen. Die Ergebnisse wurden an drei Ständen auf dem weitläufigen Betriebsgelände präsentiert und gegen eine Spende angeboten. Bei der Belegschaft kam die Aktion sehr gut an, so dass bereits gegen Mittag alle Kuchen, Torten und das Ostergebäck ausverkauft waren. Die Spendensumme, die die Geschäftsleitung verdoppelte, beträgt 1000 Euro und geht an die Regenbogenstation der Würzburger Uniklinik. red