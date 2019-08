Ein Backhausfest richtet der Faschingsclub Selbsthilfe Ebenhausen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, im Altdorf aus. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Am Sonntag gibt es zum Mittagstisch halbe Hähnchen. sek/Foto: Archiv Stefan Geiger