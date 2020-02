"Backhäusla" bleibt erhalten

Die Einwohner von Eltmann-Süd werden froh sein, denn sie können weiterhin in ihrem "Backhäusla" in der Georg-Schäferstraße 19, im Anschluss an das Schwimmbadgelände, Brot und Backwaren einkaufen. Nach kurzer Umbauphase wird der beliebte Treffpunkt von der "Bäckerei Oppel" aus Untersteinbach als direkte Filiale neu eröffnet.

Seit April 2006 hat die Familie Reinwand das "Backhäusla" betrieben. Bürgermeister Michael Ziegler und Zweiter Bürgermeister Hans Georg Häfner bedankten sich bei den bisherigen Betreibern und hießen gleichzeitig Bäckermeister Michael Oppel willkommen. Dass er sich entschloss, den Laden als eigenständige Filiale zu betreiben, sei für den Stadtteil Eltmann-Süd und seine Bürger ganz wichtig.

Die Oppel bietet Backwaren, welche frei von Zusätzen sind. 2016 erhielt die Bäckerei aus Untersteinbach, die eine Tradition bis 1871 vorweisen kann, dafür den Staatspreis bei den Qualitätsprüfungen. Das Sortiment soll bestehen bleiben und sogar ausgebaut werden. Auch die Lottostelle wird weiter betrieben. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 6 bis 14 Uhr, am Freitag von 6 bis 18 Uhr und am Samstag von 6 bis 13 Uhr. Am 2. März wird eröffnet. gg