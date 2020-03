Backert zeigt Querschnitt seines Schaffens

Kürzlich feierte der Küpser Künstler Dieter Backert seinen 80. Geburtstag. Bis heute steht und stand das Leben Dieter Backerts voll und ganz im Zeichen der Kunst, an der er alle im Rahmen seiner Jubiläumsausstellung teilhaben lässt. Die Vernissage findet am kommenden Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr in der "Kleinen Rathausgalerie" in Küps statt.

1939 in Küps geboren, erfuhr Backert seine Zeichenausbildung bei dem 1959 verstorbenen Maler Gottfried Neukam und bei Richard Walter. Er wählte später den Beruf des Porzellanmalers, den er als Dekor- und Mustermaler bis zu seiner Rente in der Porzellanfabrik Lindner ausübte. Auch heute noch verziert er mit zartem Pinselstrich Zierporzellan und Fingerhüte, die begehrte Sammelobjekte sind.

Aber nicht nur das "Weiße Gold" wird durch den Künstler veredelt. Nach Eintritt in die ruhigere Zeit seines Lebens widmete er sich verstärkt seiner Küpser Heimat. Mit seinen historischen Ansichten der Großgemeinde Küps und Umgebung eröffnet er einen Blick in die Vergangenheit. Mit seinen Momentaufnahmen, die er in freier Natur einfängt, hält er unsere Landschaft und den Ort von heute für die Betrachter von morgen fest.

Im Jahr 2003, als der Markt Küps das 25-jährige Jubiläum der Gemeindegebietsreform beging, schuf Dieter Backert einen farbigen Rundgang durch die Großgemeinde. Mit seinem kunstvollen Wanderführer geleitet er Einheimische und Gäste durch seine Küpser Heimat. In vielen Ausstellungen wie z. B. im Landratsamt, im Finanzamt oder der Teilnahme an Messen und Präsentationen im Rahmen des Kronacher Kunstvereines, der "Regionalen Kunstförderung Kronach e. V.", der ART Kronach und darüber hinaus, präsentiert er Zeitreisen durch die Heimat oder auch kritisch Mahnendes.

Diesmal, in seiner Jubiläumsausstellung in der "Kleinen Rathausgalerie" in seiner Heimatgemeinde Küps, zeigt er einen Querschnitt seines Schaffens: stimmungsvolle Aquarelle, die unsere Heimat zu verschiedenen Jahreszeiten und aus neuen Perspektiven widerspiegeln, Ölgemälde auf Leinwand und leuchtende Bilder in Acryl, Erinnerungen an Vergangenes und Nachdenkliches. Die Ausstellung wird bis Ende des Jahres zu sehen sein. hän