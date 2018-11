Bachs monumentales Werk

Am Sonntag, 25. November, wird um 17 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche Erlangen das "Wohltemperierte Klavier" von Johann Sebastian Bach auf verschiedenen Instrumenten aufgeführt. Die ungarische Cembalistin Anikó Soltesz, Direktorin einer Musikschule bei Budapest und Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe (u. a. Bach-Wettbewerb Leipzig), und Matthäuskantorin Susanne Hartwich-Düfel spielen auf zwei verschiedenen Cembali, Klavier und Orgel. Die Idee entstand in der gemeinsamen Studienzeit der beiden Musikerinnen, die damals gemeinsam mit ihrer Cembalo- und Orgelprofessorin Hedwig Bilgram an der Musikhochschule München mit diesem anspruchsvollen Werk auf Konzertreisen gegangen sind, teilt Susanne Hartwich-Düfel mit.

Die 24 Präludien und Fugen in allen Dur- und Molltonarten können durch die verschiedenen Instrumentenfarben noch plastischer und charakteristischer dargestellt werden. Dieses kontrapunktische Monumentalwerk mit seiner großen Vielfalt an musikalischen Ausdrucksformen wurde von bedeutenden Musikern als das "Alte Testament", Beethovens Klaviersonaten als das "Neue Testament der Musikgeschichte" bezeichnet. Karten gibt es bei Reservix und an der Abendkasse. red