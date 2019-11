Bachmann-Lesung im Kulturcafé

Maria Bachmann gehört zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands. Die Liste der Serien und Filme, in denen sie mitgewirkt hat ist endlos. Neben der Schauspielerei ist Maria Bachmann auch Autorin. Am Montag, 9. Dezember liest sie im "Struwwelpeter" in Kronach aus ihrem Buch "Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast". Beginn 20 Uhr. Karten gibt im Struwwelpeter. red