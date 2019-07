Bamberg vor 14 Stunden

Bachkonzert in St. Stephan

Am Dienstag, 23. Juli, findet um 20 Uhr in St. Stephan ein Chorkonzert mit Werken von J. S. Bach statt. Die Kantorei St. Stephan, Markéta Schley Reindlová und David Hermann an der Orgel sowie Christia...