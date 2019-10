Bach und Co. an der Gitarre

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden ein zu einem Benefizkonzert mit dem Sologitarristen Sebastian Christoph Jacob aus Berlin. Der Interpret gastiert am Samstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr in der Abteikirche. Das Konzert als Konzertgitarre Solo Barock in D lässt unter anderem Werke von Silvius Leopold Weiss (Fantasie, Passacaglia, Tombeau, Sur la Mort de M. Compte d'Logy) und Johann Sebastian Bach (Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga, Ciaccona - Partita in D, BWV 1004) erklingen. Der Erlös dient der Finanzierung der Orgelrestaurierung und der Reinigung des Pfeifenwerkes. Karten gibt es im Vorverkauf im Laden der Abtei oder bei Farben Bayer in Zapfendorf und an der Abendkasse. red