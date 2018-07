Babys lieben warmes Wasser

Wasser stimuliert



Der Schwimmverein Coburg bietet immer wieder Kurse für Babyschwimmen an. Wassergewöhnung und Spaß für Säuglinge und Kleinkinder ab drei Monaten gibt es einer Pressemitteilung zufolge wieder ab dem 30. September.Spaß im Wasser und die Förderung der Bewegung stehen immer im Vordergrund des Babyschwimmens. Die Eltern erlernen wichtige und vor allem sichere Griffe und Haltetechniken. Sie sehen, wie Ihr Baby die große Bewegungsmöglichkeit im Wasser ausnutzt.Babyschwimmen ermögliche Säuglingen eine Fortbewegungsmöglichkeit bereits in einem Stadium, in dem eine Fortbewegung an Land noch nicht möglich ist, heißt es in der Mitteilung. Durch die "Dreidimensionalität" des Wassers werde dem Baby eine Bewegungsfreiheit geboten, die jedem Säugling an Land verwehrt bleibe. Babyschwimmen habe somit für die Entwicklung aller Bewegungen eine herausragende Bedeutung.Durch das nasse Medium wird ein neuer Handlungsspielraum eröffnet, der dem Baby und Kleinstkind eine besondere Kreativität ermöglicht. Babyschwimmen dürfe nicht als Schwimmen im eigentlichen Sinne verstanden werden, sondern als "ein anderer, besonderer Spielplatz".Ein neugeborenes Kind kennt das Element Wasser bereits aus dem Mutterleib. Wasser stimuliert die Bewegungs- und Sinnesfähigkeit des Babys, es vermittelt neue Eindrücke und fördert die geistige Aufnahmefähigkeit des Kindes.Ab dem 30. September bietet der Schwimmverein Coburg unter fachgerechter Leitung Babyschwimmen im Schwimmbad Rödental an. Die Kurse finden jeweils am Sonntagvormittag ab 9 Uhr für je 30 Minuten statt. Es gibt insgesamt zehn Einheiten.Mit angeboten werden Fotos. Eine Fotografin macht auf Wunsch in den letzten Kursstunden Unterwasseraufnahmen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Sonja Reinecke unter 0151/23273346.