Babys lernen schwimmen

Den Kurs "Freude und Bewegung im Wasser" bietet die Volkshochschule Knetzgau an. Das "Babyschwimmen" startet am Freitag, 3. Mai, 14.30 bis 15.30 Uhr, im Hallenbad Knetzgau. Dieser Kurs für Babys ab dem achten Lebensmonat bietet spieleri-sche Übungen zur frühzeitigen Bewegungserziehung im Wasser. Im Vordergrund stehen die Gewöhnung an das Wasser und die Freude an der Bewegung im nassen Element sowie das Sammeln von Bewegungserfahrungen. Kursleiterin ist Andrea Blenk. Eine Anmeldung ist bei Sandra Jilke nötig, Telefon 09527/1046 (ab 16 Uhr). red