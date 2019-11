Babys ans Wasser gewöhnen

Planschen, Spritzen und Schwerelosigkeit: Babys lieben das nasse Element, welches sie aus dem Mutterleib kennen, deshalb genießen sie die Zeit im Wasser besonders. Das Planschen mit Mama und/oder Papa ist nicht nur entspannend und macht Spaß, sondern fördert nebenbei auch die kindliche Motorik. Um Sicherheit im Wasser vermitteln zu können, erlernen die Eltern wichtige Griffe und Haltetechniken. Der Schwimmverein Coburg bietet nach den Weihnachtsferien ab Mitte Januar 2020 Babyschwimmen für Säuglinge und Kleinkinder ab drei Monaten im Schwimmbad Rödental an. Die Kurse finden an zehn Sonntagen ab 9 Uhr für je 30 Minuten statt. Das Babyschwimmen wird von gut ausgebildeten Kursleitern begleitet. Zusätzlich gibt es das Angebot, dass eine Fotografin in den letzten Kursstunden Unterwasseraufnahmen macht.Informationen und Anmeldung bei Katharina Bosecker unter der Telefonnummer 0160/97248203. red