Babynahrung aus Drogeriemarkt gestohlen

Am Freitagnachmittag ist ein Mann dabei beobachtet worden, wie er aus einem Drogeriemarkt in Baiersdorf zwei Kartons mit Babynahrung entwendete. Insgesamt wurden 23 Packungen im Gesamtwert von 458,85 Euro gestohlen. Der Mann wurde von einer Kundin beobachtet, als er mit den Kartons aus dem Markt rannte und zu einem schwarzen Auto lief. Die Kundin informierte sofort eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes. Beide liefen auf den Parkplatz und sahen noch, dass das Auto mit quietschenden Reifen vom Parkplatz fuhr. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Fahrer jedoch nicht um den Täter selbst. Die beiden männlichen Personen wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben: dunkler Teint, dunkel gekleidet, der Fahrer hatte einen Vollbart. Zeugenhinweise können an die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 gerichtet werden.