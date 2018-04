Babymassage für unruhige Babys

Aus Berichten von betroffenen Eltern weiß die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Caritas Forchheim, dass sich Eltern von Schreibabys oft scheuen, an einem "normalen" Babymassagekurs teilzunehmen. Deshalb bietet die Stelle im Sommer einen Kurs für unruhige Babys an. Termin ist von Donnerstag, 7. Juni, bis Donnerstag, 5. Juli, fünf Termine à 60 bis 90 Minuten im "Haus Barbara" in der Haidfeldstraße 10 in Forchheim. Der Kurs richtet sich an Eltern von Babys im Alter von zehn Wochen bis sechs Monaten. Anmeldung bis Dienstag, 22. Mai, telefonisch unter 09191/70724, per E-Mail an erziehungsberatung@caritas-forchheim.de oder persönlich in der Birkenfelderstraße 15 in Forchheim. red