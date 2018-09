"Babylon Berlin" auf großer Leinwand

Ein Roman, eine Geschichte, zwölf Stunden Kino: Die weltweit gefeierte und vielfach ausgezeichnete 20er Jahre-Fernsehserie "Babylon Berlin" wird am Samstag/Sonntag, 22./23. September, in zwölf Stunden (16 Folgen) bundesweit einmalig im Bamberger "CineStar" präsentiert. Die Zuschauer erwarten bei dem ersten Serien-Event dieser Art neben zwölf aufregenden Stunden exklusive Präsenttäschchen und einige Überraschungen im Kino. Des Weiteren feiert die Serie am Sonntag, 30. September, um 20.15 Uhr seine Free-TV-Premiere. Nach dem Start mit drei Folgen zeigt "Das Erste" die weiteren Episoden der 16-teiligen Serie jeweils donnerstags um 20.15 Uhr. red