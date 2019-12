Effelter vor 13 Stunden

effelter.inFranken.de

Babyallee in Effelter ist um vier Apfelbäume gewachsen

Auch in diesem Jahr haben junge Familien in Effelter für Nachwuchs gesorgt. Das bedeutet gleichzeitig Zuwachs in der Baby-Apfelbaumallee. Seit der letzten Pflanzaktion sind vier Kinder zur Welt gekomm...