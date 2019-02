Baby- und Kinderbasar für Selbstverkäufer

Das Basar-Team "Schicki-Micki" des TSV veranstaltet bereits zum 22. Mal seinen Baby- und Kinderbasar am Sonntag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr in der Peter.-J.-Moll-Halle. Der Einlass für Schwangere mit einer Begleitperson gegen Vorlage des Mutterpasses ist bereits um 9.30 Uhr. Hier handelt es sich ab sofort um einen reinen Tischbasar für Selbstverkäufer. Der Aufbau für die Verkäufer ist ab 8 Uhr. Die Anmeldung für einen Tisch ist ab Montag, 25. Februar, per E-Mail an basare.tsv@gmx.de unter Angabe folgender Daten möglich: Name, Adresse, Telefonnummer. Verkauft werden können modische und gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung sowie Schuhe, Babybedarf, Umstandskleidung, Spielwaren, Kinderfahrzeuge, und vieles mehr. red