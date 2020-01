Babetta Semmelmann feierte ihren 90. Geburtstag

Den 90. Geburtstag feierte Babetta Semmelmann im evangelischen Wohnstift Tilsiter Straße, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann Alfred lebt. Sie stand im Mittelpunkt der Familie.

Der Gesangverein Hutschdorf mit Vorsitzender Kathrin Dörfler und Dirigent Hans-Georg Busch begeisterte bei seinem faszinierenden Auftritt, an dem auch andere Heimbewohner ihre Freude hatten.

Glück- und Segenswünsche kamen auch vom Heim.

Babetta Semmelmann ist das zweite Kind von Martin und Margarete Weiß. Sie wurde am 18. Januar 1930 als eines von vier Kindern in Neuenreuth am Main geboren. Rainer Glissnik