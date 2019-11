B 85 ist ab Freitag wieder frei

Am Freitag, 15. November, werden die Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 85 zwischen Gundelsdorf und Kronach abgeschlossen sein. Im Laufe des Nachmittags kann die Vollsperrung der B 85 wieder aufgehoben werden, teilt das Staatliche Bauamt Bamberg mit. Innerhalb der letzten vier Wochen wurde rund eine Million Euro investiert. Zwischen Kronach und Gundelsdorf wurden die Bankette aus- und neu eingebaut. Es wurden die bestehenden Asphaltschichten abgefräst und eine neue Asphaltbinder- sowie lärmmindernde Asphaltdeckschicht aufgebracht. Weiterhin wurden neue Leitpfosten eingebaut, neue Schutzplanken gesetzt und Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Das Staatliche Bauamt bedankt sich insbesondere bei den Anliegern in Knellendorf für ihre Geduld wegen der Einschränkungen während des Baus. red