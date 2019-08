B 470 drei Wochen gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten ist die B 470 zwischen Gremsdorf und Höchstadt von Montag, 12. August, bis voraussichtlich Freitag, 30. August, gesperrt. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, ist eine Umleitung über Höchstadt-Weisendorf-Heßdorf-Gremsdorf eingerichtet.

Die Regionalbuslinien 203, 203E, 205 sowie 247 werden über die Schönwetterstraße umgeleitet. Das ändert sich bei den Haltestellen: Linie 203E Eilbus Höchstadt - Erlangen: Haltestellen Gremsdorf, Kloster, Bechhofener Weg, Bahnhof und Aischwiese in Höchstadt entfallen. Linie 203 (Höchstadt) - Gremsdorf - Erlangen: Haltestellen Bechhofener Weg, Bahnhof und Aischwiese in Höchstadt entfallen auf den Fahrten, die in Höchstadt beginnen oder enden. Für die Fahrtrichtung Erlangen wird in Buch gegenüber der Haltestelle für die Linien 246 und 247 in der Poppenwinder Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, da die Busse über Krause nbechhofen fahren müssen.

Die Fahrten, die in Gremsdorf enden und beginnen, beginnen und enden während der Sperrung an der Haltestelle Kloster (Straßenseite Landgasthof Scheubel) in Gremsdorf. Linie 247 Die betroffenen Fahrten der VGN-Linie 247 werden ebenfalls umgeleitet, so dass die Haltestellen Bahnhof und Bechhofener Weg in Höchstadt entfallen. Linie 205 Höchstadt - Erlangen: Als Ersatz für die Haltestelle Schillerplatz wird in der Großen Bauerngasse am Polizeikreisel eine Ersatzhaltestelle je Richtung eingerichtet. Sie dient auch als Umstieg auf die von Montag bis Samstag eingerichteten Shuttles Richtung Gremsdorf und Richtung Höchstadt Ai schwiese, Bahnhof und Bechhofener Weg. Der Ersatzfahrplan für die Linie 205 ist Ende dieser Woche unter www.vgn.de einsehbar. red