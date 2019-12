B 4-Anschlussstelle Kürengrund gesperrt

Autofahrer, aufgepasst! Am Donnerstag, 19. Dezember, in der Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr, sowie auch am Freitag, 20. Dezember, in der Zeit zwischen 8.30 und 14 Uhr, wird die B 4-Anschlussstelle Kürengrund in Fahrtrichtung Norden gesperrt, weil die Straßenbeleuchtung ausgewechselt wird. Das hat die Stadt Coburg mitgeteilt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. red