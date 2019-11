B 303 ist bei Tambach am Sonntag komplett gesperrt

Die Gräflich Ortenburg'sche Verwaltung muss Baumfällarbeiten entlang der Fahrbahn der B 303 vornehmen. Die Fällungen finden am kommenden Sonntag, 10. November, ab 7 Uhr den ganzen Tag über statt. Zur Sicherheit muss die B 303 zwischen dem Parkplatz der Schlosswirtschaft und dem Ortsausgang von Tambach in Fahrtrichtung Schweinfurt komplett gesperrt werden. Der Rad- und Gehweg ist ebenfalls gesperrt. Der Verkehr wird an diesem Tag über die B 303 Schorkendorf - CO 16 nach Seßlach - St 2204 nach Dietersdorf (beide Richtungen) umgeleitet. Die Gräflich Ortenburg'sche Verwaltung bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrzeit und Benutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecke. red