B 287 wird erneuert

In der kommenden Woche beginnen die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 287 nördlich von Münnerstadt in Richtung Bad Neustadt. Die Bundesstraße erhält in den nächsten vier Wochen auf einer Länge von circa 1,3 Kilometern eine neue Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Die Bundesstraße wird deshalb ab Montag, 28. Oktober, für den Verkehr gesperrt und einbahnig durch die Baustelle geführt. Das heißt: Der örtliche Verkehr von Münnerstadt in Richtung Bad Neustadt läuft weiter auf der Bundesstraße, die Verkehrsteilnehmer aus Bad Neustadt kommend werden über den Radweg geleitet. Der überörtliche Schwerverkehr nach Bad Kissingen muss auf die Autobahn A 71 ausweichen. Außerdem wird zum Zwischenlagern von überschüssigem Boden der Pendlerparkplatz in Richtung Burglauer für die gesamte Bauzeit im hinteren Bereich abgesperrt, teilt das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit. red