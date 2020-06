B 286 wird erneuert

Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße B 286 ab der Einmündung in die Kreisstraße KG 32 Richtung Mitgenfeld bis zum Ortsausgang Schildeck starten am Montag, 15. Juni. Die Straßenarbeiten umfassen neben dem Aufbringen einer neuen Binder- und Deckschicht auf einer Länge von circa 1,9 Kilometern auch den Umbau der Bushaltestellen in Schildeck. Diese werden zukünftig barrierefrei sein, schreibt das Straßenbauamt Schweinfurt.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird zudem die Einmündung in die Straße Im Baumgarten verbreitert und ein Fahrbahnteiler eingebaut. Voraussichtlich Ende Juli werden die Arbeiten fertig sein.

Die Bundesstraße ist währenddessen abschnittsweise halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Für Fräsarbeiten und dem Asphalteinbau werden außerdem die Anschlussstellen der A 7 und der Pendlerparkplatz am 16. und 17. Juni sowie vom 6. bis zum 9. Juli voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird in diesen Zeiträumen eingerichtet.

Die Baukosten belaufen sich für die gesamte Maßnahme auf circa 580 000 Euro und werden

von der Bundesrepublik Deutschland getragen. red