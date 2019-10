B 279 in "Maro" bleibt länger dicht

Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Maroldsweisach dauern aufgrund zahlreich gewordener Sanierungsstellen länger als zunächst vermutet. Deshalb muss die gesamte Ortsdurchfahrt (zwischen den beiden Ortschildern) laut Mitteilung des Staatlichen Bauamts bis 16. November weiterhin vollständig für den Verkehr gesperrt bleiben. Anliegerverkehr sei in der Ortsdurchfahrt bedingt mit Einschränkungen wie bisher möglich.

Die Umleitung führt ab Ermershausen über die St 2284 und St 2275 nach Hofheim von dort über die B 303 bis zum Anschluss an die B 279 und über Voccawind zurück nach Maroldsweisach. Von Voccawind kommend führt die Umleitung in entgegen gesetzter Richtung. Die Gemeinde Allertshausen ist in diesem Zeitraum nur über die Kreisstraße HAS 44 bei Gückelhirn sowie über die Staatsstraße 2428 bei Eckartshausen zu erreichen. Die Umleitung ist beschildert.

Danach folgen Restarbeiten ab 18. November 2019 unter halbseitiger Einengung bzw. halbseitiger Sperrung mit Ampel, die laut Straßenbauamt etwa eine Woche dauern werden. red