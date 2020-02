Azubis übernehmen eine Station

Es ist der große Praxistest vor dem Examen: Vom 17. bis 28. Februar übernehmen an der Helios-Frankenwaldklinik Kronach die Auszubildenden des dritten Ausbildungsjahres die pflegerische Versorgung der Patienten auf der Station 8.

Angefangen bei den grundpflegerischen Verrichtungen über die Kontrolle der Vitalparameter und speziellen Pflegemaßnahmen bis hin zur gemeinsamen Visite mit dem ärztlichen Dienst werden die Auszubildenden die Versorgung ihrer Patientengruppen sicherstellen.

Unterstützt werden die Schüler selbstverständlich vom erfahrenen Praxisanleiter-Team und den examinierten Pflegekräften der Station, die den jungen Nachwuchskräften mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Projekt ist auch Teil der Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen.

Einfühlungsvermögen gefordert

Pflegedirektor Andreas Ebert erklärt das Prinzip: "Unsere Pflegeschüler haben bei uns Gelegenheit, für zwei Wochen den kompletten pflegerischen Bereich zu verantworten. Hierfür sind sie Seite an Seite mit den üblicherweise auf der ,Schülerstation' tätigen Pflegekräften im Einsatz. Sie organisieren die Dienstübergabe, übernehmen die pflegerischen Verrichtungen an unseren Patienten und die entsprechende Dokumentation oder überwachen die Visitenverordnungen". Dazu wurde in diesem Jahr die geriatrische Station 8 (mit Wahlleistungsstation 8b) ausgewählt. "Auf dieser Station liegen in der Regel ältere oder hochbetagte Patienten mit komplexen Krankheitsbildern, die immer eine individuelle Versorgung und vor allem großes Einfühlungsvermögen benötigen. Unsere Azubis stellen sich auf die jeweiligen Patienten ein und berücksichtigen deren Bedürfnisse", so Andreas Ebert weiter. Wie gut das gelinge, zeige auch eine eigene, natürlich freiwillige Patientenbefragung.

Jasmin Dehmel, Stationsleitung der Station 8, freut sich über den Nachwuchs in ihrem Team: "Unsere Pflegeschüler sind mit großem Engagement dabei. Sie kümmern sich sehr gut um unsere Patienten und zeigen, dass sie schon vieles in ihrer Ausbildung gelernt haben. Noch offene Fragen gehen wir gemeinsam an. Es macht große Freude, die Schülerinnen und Schüler in diesem Projekt zu begleiten."

Das Projekt "Schülerstation" hat sich in den vergangenen Jahren als wertvolle Vorbereitung auf die Zukunft erwiesen: "Wenn unsere Azubis im Herbst ihre Ausbildung beenden, werden sicher viele als examinierte Pflegekräfte bei uns in der Frankenwaldklinik anfangen", erläutert Pflegedirektor Ebert. "Durch die Schülerstation haben sie dann schon geübt, Verantwortung zu übernehmen und können sich auf die individuelle Versorgung unserer Patienten konzentrieren."