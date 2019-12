Azubis sammelten Geld für guten Zweck

Jedes Jahr ehrt der Landkreis Bamberg Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement. Aber auch die Auszubildenden des Landratsamtes bewiesen heuer wieder einmal, wie wichtig ihnen der Einsatz für ihre Mitmenschen ist, indem sie beim Martini-Markt im Bauernmuseum Bamberger Land einen eigenen Stand betreuten. Dort verkauften sie selbst gebackene Plätzchen und Kuchen, Snacks sowie heißen Kaffee und Kinderpunsch zum Aufwärmen und sammelten so Geld für einen guten Zweck.

Landrat Johann Kalb meinte bei der Übergabe der Spendensumme: "Ihr habt Zeit, Herzblut und Geld auf eure Verkaufsaktion verwendet - dafür danke ich euch von Herzen. Mit eurer Spende setzt ihr ein humanes Zeichen für das ehrenamtliche Engagement."

Der gesamte Erlös von 800 Euro kommt der Caritas-Jugendhilfe mit Sitz in Pettstadt zugute. Diese ist 2003 aus dem Kinderheim St. Marien in Pettstadt und den heilpädagogischen Wohngruppen des Hauses St. Elisabeth in Bamberg entstanden und seitdem eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, in der Mädchen und Jungen sowie unbegleitete Minderjährige leben. red