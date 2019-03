Azubis machen es selbst

Mehr als jede dritte Ausbildungsstelle blieb hierzulande 2018 unbesetzt. 17 000 Unternehmen erhielten auf ihre Stellenausschreibungen keine einzige Bewerbung. Daher gilt es, kreativ zu werden, um die begehrten Talente zu gewinnen und sie fit für den Job zu machen. Damit Auszubildende einen direkten Einstieg in ihren zukünftigen Beruf erhalten, hat die E-Commerce-Agentur und Hersteller von Webshop-Software, Dynamic Commerce GmbH, den "DC Brandshop" ins Leben gerufen.

Kunden, Mitarbeiter, aber auch alle anderen Interessierten finden in dem Online-Shop ganz unterschiedliche Produkte: von gebrandeten Blöcken und Stiften über eine eigene Kaffeekollektion bis hin zu Hoodies und T-Shirts. Darüber hinaus stehen auch Kundenprodukte, wie zum Beispiel Segafredo Kaffee und Lauensteiner Pralinen, zum Verkauf bereit, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulmbacher Firma.

Für den Aufbau wie auch Betrieb des Webshops ist das Azubi-Team ebenso verantwortlich wie für den Versand der Produkte. So lernen die angehenden Mediengestalter und zukünftigen Programmierer am praktischen Beispiel alle Prozesse im E-Commerce kennen. Durch Learning by Doing erleben sie, welche Dinge gut funktionieren und worauf sie in Zukunft besser verzichten sollten.

"Diese Erfahrungen können sie später in die Zusammenarbeit mit ihren Kunden einfließen lassen", heißt es in der Pressemitteilung von Dynamic Commerce weiter.

Neben der Qualifizierung der Azubis löst der Brandshop noch ein weiteres Problem: Geschäftsführer Tobias Langmeyer und sein Team wollten eine kreativere Alternative für die jährlichen Weihnachtsgeschenke finden. Wie in ihrer täglichen Arbeit soll auch hierbei den Kunden ein Mehrwert geboten werden, indem sie Präsente bekommen, die sie wirklich haben möchten. Firmenkunden erhalten nun einen Gutschein für den Shop.

Alle profitieren

"Der Brandshop bietet eine Win-win-win-Situation", freut sich Langmeyer: "Unsere Azubis werden vom ersten Moment an an unsere tägliche Arbeit herangeführt. Sie können sich ausprobieren und anhand ihrer eigenen praktischen Erfahrungen lernen."

Spannende Aufgabe

Michelle Ramsauer macht eine Ausbildung zur Mediengestalterin bei Dynamic Commerce. Über die Erfahrung im Brandshop sagt sie: "An einem echten Online-Shop zu lernen, wie man ihn zum Laufen bringt und welche Tätigkeiten dazugehören - an die wir anfangs gar nicht gedacht hatten - war super spannend. Wir haben bereits mehr als 250 Bestellungen darüber abgewickelt." Sie ergänzt: "Ich bin jetzt schon ganz traurig, wenn ich daran denke, unser Baby nach dem ersten Lehrjahr an die neuen Azubis abgeben zu müssen."