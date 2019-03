Azubis machen die Stadt sauber

Die Auszubildenden von CEB (Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb AöR) und SÜC (SÜC Energie und H2O GmbH und SÜC Bus und Aquaria GmbH) haben sich überlegt, einen "Tag der guten Tat" zu gestalten. Daher werden sie am Samstag, 30. März, im Rahmen der europaweiten Aktion "Let's Clean Up Europe" eine Müllsammelaktion durchführen. Für das Umweltprojekt konnten sie auch Auszubildende weiterer elf Unternehmen gewinnen. Sie kommen von den Firmen Dietze & Schell, Gaudlitz, Kaeser, Kapp, Lasco, Sagasser, Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Stadt Coburg, Valeo, Waldrich und Wöhner, insgesamt sind es 132 Auszubildende. Die engagierten Berufseinsteiger wollen dabei in Coburg von 9 bis 13 Uhr wilden Müll auf öffentlichen Plätzen und Gewerbeflächen sammeln, zum Beispiel auf der Lauterer Höhe oder dem Güterbahnhofsgelände. Sie beginnen mit ihrer Aktion um 9 Uhr vor der HUK-Arena. Eine Woche später, am 5. April, soll dann noch eine Baumpflanzaktion auf dem Gebiet um den Wüstenahorner Sportplatz in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt der Stadt Coburg stattfinden. red