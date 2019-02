Azubis der Kulmbacher Brauerei unterstützen THW-Jugend

Alljährlich organisieren die in der Juniorfirma "Opus" tätigen Auszubildenden der Kulmbacher Brauerei im Rahmen der Weihnachts-After-Work-Party eine Tombola. Das dabei gesammelte Geld wird für wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt - gerne für Organisationen, Vereine und Verbände, bei denen sich Mitarbeiter der Brauerei ehrenamtlich engagieren. Über die im Dezember eingenommenen Erlöse, die der Vorstand auf 1000 Euro aufgerundet hatte, durfte sich diesmal die THW-Jugend freuen.

Nicht zuletzt das Schneechaos in Südbayern hat die wichtige Arbeit des Technischen Hilfswerks deutlich gemacht. Auch der THW-Ortsverband Kulmbach war mit zwei Gruppen im Berchtesgadener Land im Einsatz und befreite einsturzgefährdete Dächer von den Schneemassen. Siegfried Escher stellte bei der Scheckübergabe die alltäglichen, aber auch die nicht immer ganz so auffälligen Tätigkeitsfelder vor.

"Der Vorschlag, das THW zu unterstützen, kam aus den Reihen unseres Betriebsrates, wir haben ihn gerne aufgenommen. Das ist eine gute Sache, zumal sich hier auch einer unserer Mitarbeiter aktiv einbringt", sagt Florian Kirchner, Personalchef der Kulmbacher Brauerei.

Der angesprochene Mitarbeiter ist Werner Rupprecht aus der Vertragsabteilung, der seinen Ersatzdienst vor Jahrzehnten beim Katastrophenschutz des Landkreises ableistete und in dieser Zeit immer wieder mit dem THW in Kontakt kam. Jahre später fand Rupprecht dann selbst zum THW. "Wir müssen den Nachwuchs fördern, damit sich die Alten irgendwann einmal zurückziehen können", sagte er. Genau hierfür soll die Spende eingesetzt werden. "Wir planen schon seit langem einen größeren Umbau, um einen neuen Jugendraum zu gestalten", erklärte Jugendbeauftragter Lukas Theuer. "Die Spende werden wir in eine kindgerechte Einrichtung investieren. Dann können unsere Minis zwischen sechs und neun Jahren anfangen, sich mit den Aufgaben spielerisch auseinanderzusetzen." red