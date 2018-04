Azubis beim Landkreis

red



Der Landkreis Kronach bietet zum 1. September 2019 zwei Plätze für die Ausbildung zum Verwaltungswirt bzw. zur Verwaltungswirtin in der Kommunalverwaltung. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen am zentralen Auswahlverfahren teilnehmen, das am 2. Juli 2018 durch die Geschäftsstelle des Bayerischen Landespersonalausschusses abgehalten wird. Da der Landkreis Kronach nicht am Online-Verfahren teilnimmt, können sich Interessierte nur mit einem schriftlichen Zulassungsantrag beim Landkreis Kronach bewerben. Dieser Antrag muss bis spätestens 26. April dem Landratsamt Kronach, Organisation und Personal, Güterstraße 18, 96317 Kronach, vorliegen. Die Formulare werden im Landratsamt , Zi. 212, bereitgehalten. Der Landkreis Kronach wird die Daten aus den Anträgen dann gesammelt an die Geschäftsstelle des Bayerischen Landespersonalausschusses weiterleiten, die dann zur Auswahlprüfung einlädt. Die Stellenausschreibung dazu ist auf der Homepage des Landkreises ( www.landkreis-kronach.de ) veröffentlicht.