Azubi stibitzt Auto und baut Unfall

Mehrere Strafverfahren erwarten drei junge Leute, die am Dienstag ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, unbefugt mit einem nicht zugelassenen Auto eine Spritztour machten, die mit einem Verkehrsunfall endete.

Am späten Nachmittag nahm ein 17-jähriger Auszubildender eines Autohauses in Eggolsheim ohne Erlaubnis den Fahrzeugschlüssel eines nicht zugelassenen Autos an sich. Nach Geschäftsschluss schlich er sich aufs Firmengelände und startete den VW. Anschließend fuhr er mit Freunden in den Landkreisen Forchheim und Bamberg umher, wobei sich die jungen Leute beim Fahren abwechselten.

20 000 Euro Schaden

Gegen 23 Uhr verlor der 17-jährige Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und kam auf der Feuersteinstraße bei Drosendorf bei Eggolsheim von der Fahrbahn ab. Ein 19 Jahre alter Insasse erlitt dabei leicht Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Mehrere Strafverfahren wegen verschiedenster Delikte, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges sowie Versicherungs- und Steuervergehens wurden laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim eingeleitet. pol