Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer verschoben

Die IHK Würzburg-Schweinfurt verschiebt die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer. Davon sind in Mainfranken 2850 Auszubildende betroffen.

Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese werden zwischen Juni und August nachgeholt. Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden nach jetzigem Stand in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni nachgeholt. Die industriell-technischen Prüfungen sollen am 16. und 17. Juni und die kaufmännischen am 18. und 19. Juni stattfinden. Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr 2020 für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren, können ihre Prüfung im Herbst nachholen. (Infos: www.wuerzburg.ihk.de).

Nachweise länger gültig

Alle IHK-Unterrichtungen sowie die IHK-Sach- und Fachkundeprüfungen (Verkehrsprüfungen sowie Unterrichtungen und Prüfungen aus dem Bereich des Gewerberechts) bleiben mindestens bis 24. April ausgesetzt. Die Gültigkeit von ADR-Schulungsbescheinigungen sowie Gefahrgutbeauftragten-Schulungsnachweisen ist verlängert worden.

So bleiben diese Bescheinigungen, deren Geltungsdauer zwischen dem 1. März 2020 und dem 1. November 2020 endet, bis zum 30. November 2020 gültig und berechtigen zu Auffrischung bzw. Verlängerung. Ebenso können für Berufskraftfahrer auf ein Jahr befristete neue Fahrerlaubnisse mit Schlüsselzahl 95 ausgestellt werden, wenn gegenwärtig keine Weiterbildungen absolviert werden können, ggf. kann dies auch ohne Grundqualifikation erfolgen. red