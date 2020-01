Azize und Veli Mamusha sind glücklich in ihrer zweiten Heimat

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten am Mittwoch die Eheleute Mamu-sha. Das Jawort gaben sich die Eheleute im Kosovo, in einem kleinem Städtchen namens Djakovica, nicht weit von Pristina. Azize war 16 und Veli 18 Jahre alt. Kennengelernt haben sich Azize und Veli über die Eltern. "Das war früher so, da musste man schon sehr früh heiraten," erzählt Azize Mamusha. Dann kamen drei Töchter auf die Welt, aber bald darauf ging Veli Mamusha mit seinem Bruder nach Deutschland, um zu arbeiten.

Es verschlug ihn erst nach Norddeutschland, wo er als Schreiner arbeitete. Sein Vater und Großvater waren auch schon Schreiner. Kurz darauf bekam er eine Anstellung bei den Teppichwerken Schaeffler. Auch Azize bekam die Möglichkeit, bei Schaeffler zu arbeiten. Sie wollte eigentlich nur für ein paar Monate in Deutschland bleiben und so ließ sie schweren Herzens die Töchter bei den Großeltern. Da war die Jüngste gerade mal acht Monate alt.

Aber als es abzusehen war, dass die Eheleute Mamusha in Deutschland bleiben wollten, holten sie die Kinder so schnell wie möglich nach. In Erlangen kam 1976 ihr Sohn auf die Welt. Inzwischen sind sie nicht nur vierfache Eltern, sondern auch sechsfache Großeltern und einmal Urgroßeltern. Das älteste Enkelkind ist 28 Jahre alt und das jüngste neun Jahre, der Urenkel schon sieben Jahre alt. Drei Kinder wohnen in der Nähe, nur eine Tochter hat es in die Nähe von Heilbronn gezogen.

In Herzogenaurach leben Azize und Veli Mamusha seit 1972, sie haben hier ihre zweite Heimat gefunden und fühlen sich sehr wohl. Aber manchmal zieht es sie in die alte Heimat, wo sie noch ein Haus besitzen. Am Wochenende wird groß gefeiert mit der Familie und Freunde.