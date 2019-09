Ein unbekannter Täter riss in der Nacht zum Sonntag eine eingepflanzte Azalee aus einem Waschbetonbehälter in der Straße Plan heraus. Die Pflanze wurde dadurch erheblich beschädigt. Augenzeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.