Axel Stumpf spielt Werke von Bruhns und der Bach-Familie

Am Sonntag, 21. Juli, beginnt in der Stiftskirche um 11.30 Uhr eine weitere halbstündige Matinee im diesjährigen Banzer Orgelsommer an dem barocken Seuffert-Woehl-Instrument. Sie wird vom Studienrat und Kirchenmusiker Axel Stumpf aus Schmölz ausgestaltet.

Auf dem Programm stehen Werke von Nicolaus Bruhns, Carl Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian Bach.Wie immer bei den Matineen ist der Eintritt frei. Am Ausgang wird um eine angemessene Kollekte für die Erhaltung der wertvollen Orgel gebeten.

Zu Beginn erklingen Präludium und Fuge G-Dur von Nicol aus Bruhns. Er kam 1665 in Schwabstedt in der Nähe von Husum als Sohn eines Organisten zur Welt, der sehr wahrscheinlich von Buxtehudes Amtsvorgänger Franz Tunder unterrichtet worden war. Ab 1681 ging Bruhns zur Ausbildung ebenfalls nach Lübeck zu dem berühmten Komponisten und Organisten Dietrich Buxtehude. Von ihm hat er auch den Typus der "Toccatenfuge"übernommen, in der sich virtuose Abschnitte mit Fugenthemen abwechseln.

Im zweiten Teil des Konzertes stehen zwei Orgelkompositionen der Bach-Familie. Der wohl bekannteste Sohn von Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel Bach, hat nur wenige Werke für Orgel in seinem Oeuvre zu verzeichnen. Eines davon ist die Sonate in F- Dur, die schon deutliche Kennzeichen der Frühklassik aufweist. Am Schluss steht das festliche Präludium G-Dur von Johann Sebastian Bach, BWV 541. Es stammt aus Bachs Weimarer Zeit.

Chorleiter

Axel Stumpf ist Studienrat an der Siegmund-Loewe-Schule in Kronach. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer arbeitet er regional als Kantor und Organist in den Dekanaten Kronach und Michelau. Unter anderem leitet er den Kirchenchor in Schmölz und teilt sich die Leitung der fusionierten Männerchöre aus Mannsgereuth und Marktgraitz mit Günther Welsch, dem Chorleiter aus Marktgraitz. Seit vielen Jahren hört man Axel Stumpf zu verschiedenen Anlässen an der Orgel in Kloster Banz, wo er sich zudem regelmäßig an den sommerlichen Matineen beteiligt. Das Instrument in der Stiftskirche mit 35 klingenden Registern auf zwei Manualen und Pedal wurde 1745 - 48 von Johann Philipp Seuffert, Würzburg, für das Kloster Grafschaft am Rothaargebirge errichtet und bis zur Säkularisation dort genützt. 1987 wurde die Orgel in das verbliebene Gehäuse der bis 1903 bestehenden Banzer Seuffert-Hauptorgel eingesetzt. red